Хованский частично признал вину по делу об оправдании терроризма

Распространять песню, оправдывающую терроризм, он не собирался, утверждает адвокат.

Блогер Юрий Хованский частично признал свою вину по уголовному делу об оправдании терроризма, которое было возбуждено в отношении него. Об этом "ТАСС" сообщила руководитель юридической фирмы "Лучшие юристы" Виктория Мартыненко.

Хованский признал, что исполнял песню про "Норд-Ост", но не распространял ее в Интернете. Адвокат утверждает, что подсудимый не агитировал кого-либо. Кроме того, Мартыненко отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в Интернете оказалась недавно. Хованский придумал ее в нетрезвом состоянии.

Напомним, блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Песню про "Норд-Ост" он исполнил во время стрима. Дзержинский районный суд Петербурга заключил мужчину под стражу до 8 августа 2021 года.

Ранее Piter.TV рассказал о том, кто такой Юрий Хованский.

Фото: Стоп-кадр из видео с Youtube-канала Юрия Хованского