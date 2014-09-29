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Три районных суда сообщили об эвакуации
Сегодня, 11:22
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Три районных суда сообщили об эвакуации

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Неизвестный потребовал 2 млн рублей.

Утром 8 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации из зданий трех районных судов.

Речь идет о Выборгском, Красногвардейском и Октябрьском судах. По всей видимости, неизвестные сообщили об угрозе взрыва.

У кого-то письмом на электронную почту требуют 2 000 000 рублей, кого-то предупредили районные УМВД.

рассказали в пресс-службе.

Ранее общежития СПбГУ и ВШЭ эвакуировали из-за лжеминеров. Напомним, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве предусматривает штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы сроком до трех лет, либо принудительными работами до трех лет. 

Фото: Piter.tv

Теги: заминирование, суд, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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