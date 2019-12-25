Общежития СПбГУ и ВШЭ эвакуировали из-за лжеминеров

Помимо этого, в СПбГУ сегодня эвакуировали здание Двенадцати коллегий.

В понедельник, 6 мая, в СПбГУ и ВШЭ поступили сообщения о заминировании общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе университетов.

В зданиях прошла эвакуация, сообщения уже передали в правоохранительные органы. Отметим, что речь идет о нескольких общежитиях. Так, в НИУ ВШЭ эвакуируют студентов из зданий на улицах Шевченко, Витебской, Серпуховской, Запорожской и Ленсовета. В СПбГУ эвакуируют общежития №№ 12, 6, 16, 13, 23, 20, 3, 18, часть из которых находится в студгородке университета в Петергофе.

Помимо этого, в СПбГУ сегодня эвакуировали здание Двенадцати коллегий. Проверка никаких угроз не выявила, сотрудники и студенты уже вернулись в здание.

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Фото: Piter.tv

