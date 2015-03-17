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Бывшего петербургского полицейского обязали вернуть взятку
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Бывшего петербургского полицейского обязали вернуть взятку

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Годом ранее Исакова осудили за коррупцию.

Суд в Петербурге рассмотрел гражданский иск прокурора Петроградского района и обязал вернуть эк-полицейского Султана Исакова в казну полученную взятку. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказали в пресс-службе судов города. 

Годом ранее Исакова осудили за коррупцию, в то время он занимал пост замначальника 71 отдела полиции УМВД России по Петроградскому району. Мужчина получил от представителей "Амстроя" и руководителя строительной бригады взятку в 95 тысяч рублей, из которых 75 тысяч – вне оперативного эксперимента.

Исакову назначили четыре года условно со штрафом в 950 тыс. рублей. Истец просил суд взыскать с мужчины 75 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины – 2450 рублей. В суде указали, что сделка была двусторонней, поэтому влечёт последствия – суд может взыскать в доход России всё полученное по такой сделке. Требования истца удовлетворили.

Фото: Piter.tv
 

Теги: исаков, коррупция, петроградский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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