Бывшего петербургского полицейского обязали вернуть взятку

Годом ранее Исакова осудили за коррупцию.

Суд в Петербурге рассмотрел гражданский иск прокурора Петроградского района и обязал вернуть эк-полицейского Султана Исакова в казну полученную взятку. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказали в пресс-службе судов города.

Годом ранее Исакова осудили за коррупцию, в то время он занимал пост замначальника 71 отдела полиции УМВД России по Петроградскому району. Мужчина получил от представителей "Амстроя" и руководителя строительной бригады взятку в 95 тысяч рублей, из которых 75 тысяч – вне оперативного эксперимента.

Исакову назначили четыре года условно со штрафом в 950 тыс. рублей. Истец просил суд взыскать с мужчины 75 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины – 2450 рублей. В суде указали, что сделка была двусторонней, поэтому влечёт последствия – суд может взыскать в доход России всё полученное по такой сделке. Требования истца удовлетворили.

Фото: Piter.tv

