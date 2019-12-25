Рабочий день в Выборгской районном суде начался с визита кинологов

Суд начнет работу только после проверки.

Выборгский районный суд Петербурга начал свой рабочий день с сообщения о заминировании. Об этом 19 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В связи с этим одним из первых посетителей стал "замечательный гость" — служебная собака с кинологами.

Сейчас он все проверит, обозначит, что опасности нет, и суд начнет рабочий день. говорится в сообщении.

Отметим, что суды получают сообщения от злоумышленников каждую неделю.

Ранее Piter.tv показал, как служебная собака помогла найти наркотики в ручной клади в Пулково.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга