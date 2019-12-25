  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочий день в Выборгской районном суде начался с визита кинологов
Сегодня, 9:23
151
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий день в Выборгской районном суде начался с визита кинологов

0 0

Суд начнет работу только после проверки.

Выборгский районный суд Петербурга начал свой рабочий день с сообщения о заминировании. Об этом 19 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В связи с этим одним из первых посетителей стал "замечательный гость" — служебная собака с кинологами. 

Сейчас он все проверит, обозначит, что опасности нет, и суд начнет рабочий день.

говорится в сообщении.

Отметим, что суды получают сообщения от злоумышленников каждую неделю.

Ранее Piter.tv показал, как служебная собака помогла найти наркотики в ручной клади в Пулково. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: заминирование, кинологи, служебная собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии