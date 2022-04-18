В Пулково у пассажира нашли наркотики

Согласно экспертизе, это смесь, содержащая наркотическое средство массой около 66 граммов.

В Пулково сотрудниками транспортной полиции выявлен пассажир, у которого на пункте предполетного досмотра были обнаружены наркотические средства. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

При прохождении предполетного досмотра в багаже 22-летнего жителя Нижнего Тагила была выявлена курительная трубка, которую используют для употребления наркотических средств. В итоге с помощью служебной собаки в ручной клади были найдены пластмассовые упаковки из-под таблеток с кристаллообразным веществом бежевого цвета и таблетками голубого цвета, имеющими специфический запах. Согласно экспертизе, это смесь, содержащая наркотическое средство массой около 66 граммов.

Молодой человек имеет непогашенную судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Запрещенные препараты он приобрел в Петербурге и планировал их перевезти в родной город. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Пулково у петербуржца изъяли колье за 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО