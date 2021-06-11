У петербуржца изъяли колье за 2 млн рублей в Пулково

Колье отправили на экспертизу и установили, что стоимость изделия составляет 1,92 млн рублей.

В четверг, 7 апреля, в Пулково таможенники нашли в багаже пассажира из Дубая колье почти за 2 млн рублей. Ювелирное изделие турист не задекларировал. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина выбрал в Пулково "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, которые следовало бы задекларировать. Инспекторы при досмотре нашли колье и сертификат на него. В документе указано, что ювелирное изделие сделано из белого золота, весом 26,6 грамма, 54 бриллианта общим весом 16,72 карата.

Колье отправили на экспертизу и установили, что стоимость изделия составляет 1,92 млн рублей.

Ранее из ТЦ Кингисеппа изъяли 11 шуб стоимостью 670 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба СЗТУ