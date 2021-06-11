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У петербуржца изъяли колье за 2 млн рублей в Пулково
Сегодня, 18:39
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У петербуржца изъяли колье за 2 млн рублей в Пулково

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Колье отправили на экспертизу и установили, что стоимость изделия составляет 1,92 млн рублей. 

В четверг, 7 апреля, в Пулково таможенники нашли в багаже пассажира из Дубая колье почти за 2 млн рублей. Ювелирное изделие турист не задекларировал. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина выбрал в Пулково "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, которые следовало бы задекларировать. Инспекторы при досмотре нашли колье и сертификат на него. В документе указано, что ювелирное изделие сделано из белого золота, весом 26,6 грамма, 54 бриллианта общим весом 16,72 карата.

Колье отправили на экспертизу и установили, что стоимость изделия составляет 1,92 млн рублей. 

Ранее из ТЦ Кингисеппа изъяли 11 шуб стоимостью 670 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: колье, пулково, таможенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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