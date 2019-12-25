Из ТЦ Кингисеппа изъяли 11 шуб стоимостью 670 тысяч рублей

Возбуждено дело об административном правонарушении.

В Кингисеппе таможенники выявили немаркированные шубы, общая стоимость которых более 670 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Товар обнаружили в одном из ТЦ Кингисеппа. В магазине натурального меха предлагали восемь шуб, которые не имели контрольных идентификационных знаков. Еще на трех шубах были знаки от проданных товаров.

Шубы изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее из Ленобласти через таможню пытались провезти зубы динозавра.

Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни