Из Ленобласти через таможню пытались провезти зубы динозавра

В общей сложности сотрудники таможни в 2021 году возбудили 3,4 тысячи административных дел, сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей.

Выборгская таможня подвела итоги работы за 2021 год. Таможенники за прошлый год изымали сигареты, алкогольные напитки, наркотики и даже зубы динозавра. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего за прошлый год границу между РФ и Финляндией пересекли 640 тысяч человек. Самое частое нарушение – попытки провоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Таможенники задержали оборудование для майнинга, икону, военную амуницию, одежду, обувь и даже зубы динозавра. Также за прошлый год было изъято 1,6 тонны санкционной продукции.

В общей сложности сотрудники таможни возбудили 3,4 тысячи административных дел, сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей. Еще было возбуждено 26 уголовных дел из-за попытки провоза наркотиков, контрабанды алкоголя и сигарет.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления