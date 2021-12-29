Из Ленобласти через таможню пытались провезти зубы динозавра

Выборгская таможня подвела итоги работы за 2021 год. Таможенники за прошлый год изымали сигареты, алкогольные напитки, наркотики и даже зубы динозавра. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Всего за прошлый год границу между РФ и Финляндией пересекли 640 тысяч человек. Самое частое нарушение – попытки провоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Таможенники задержали оборудование для майнинга, икону, военную амуницию, одежду, обувь и даже зубы динозавра. Также за прошлый год было изъято 1,6 тонны санкционной продукции.
В общей сложности сотрудники таможни возбудили 3,4 тысячи административных дел, сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей. Еще было возбуждено 26 уголовных дел из-за попытки провоза наркотиков, контрабанды алкоголя и сигарет.
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все