Петербурженку отправили в психбольницу за ложное "минирование" отделений полиции

Женщина отправила 3 SMS в разное время.

Приморский районный суд Петербурга направил на лечение женщину, которая зимой сообщила о готовящемся взрыве в здании отделения полиции. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Об этом 8 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Первое сообщение на номер "112" Жанна отправила 29-го января. Она написала, что в помещении УМВД по Приморскому району заложено взрывное устройство. Спустя 6 дней она сказала отправить такое же сообщение своей дочери, но с ее телефона. В третий раз женщина использовала другое устройство и вновь потревожила полицейских Приморского района.

По решению суда Жанна должна будет пройти принудительное лечение в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь. Она будет находиться в стационаре под интенсивным наблюдением.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя.

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