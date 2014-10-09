Петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя

Игрушка лежала около здания.

Бдительные петербуржцы вызвали ОМОН из-за подозрительного плюшевого медведя и радиостанции рядом. Об этом 7-го октября рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Безхозные предметы заметили у дома 58 по улице Коммуны. Они лежали на ступенях около здания. Росгвардейцы осмотрели вещи, но ничего опасного не обнаружили.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что петербургские ТЦ, два консульства и Таврический дворец "заминировали".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО