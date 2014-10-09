  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя
Сегодня, 17:09
70
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя

0 0

Игрушка лежала около здания.

Бдительные петербуржцы вызвали ОМОН из-за подозрительного плюшевого медведя и радиостанции рядом. Об этом 7-го октября рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Безхозные предметы заметили у дома 58 по улице Коммуны. Они лежали на ступенях около здания. Росгвардейцы осмотрели вещи, но ничего опасного не обнаружили. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что петербургские ТЦ, два консульства и Таврический дворец "заминировали". 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: бесхозный предмет, плюшевый медведь, подозрительный предмет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии