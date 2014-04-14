На станции метро в Москве обнаружили подозрительный предмет

Правоохранители оцепили часть платформы на станции.

На станции метро "Волгоградский проспект" в Москве обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

На место прибыли экстренные службы. Правоохранители оцепили часть платформы на станции, где обнаружили продуктовую тележку, обмотанную скотчем. Ее осмотрели и не обнаружили никаких опасных предметов. Спустя время станция возобновила работу в прежнем режиме.

Ранее мы сообщали, что на место крушения самолета Bristell прибыли экстренные службы.

Фото: Piter.tv