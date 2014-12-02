Его обнаружили около Лысой горы.

На место крушения самолета Bristell прибыли экстренные службы. Об этом сообщил телеканал "360".

В распоряжении редакции оказалось видео с места крушения самолета, пропавшего 6 августа в Приморском крае. Его обнаружили около Лысой горы. Bristell разлетелся на куски в результате крушения, одна из частей повисла на ветвях дерева. На его борту находились два человека. Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК возбудил уголовное дело.

Ранее автоюрист Славнов назвал незаконной идею лишать прав из-за отсутствия флага на номере.

Видео: 360.ru