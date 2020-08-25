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Автоюрист Славнов назвал незаконной идею лишать прав из-за отсутствия флага на номере
Сегодня, 8:28
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Автоюрист Славнов назвал незаконной идею лишать прав из-за отсутствия флага на номере

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По словам эксперта, отсутствие данного элемента не является правонарушением.

Автоюрист Дмитрий Славнов назвал незаконной идею лишать прав из-за отсутствия российского флага на номере автомобиля. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, который призвал временно лишать водительских прав в случае отсутствия флага на номере. Славнов отметил, что отсутствие данного элемента не является правонарушением. Он подчеркнул, что прав лишают за создание опасности для других участников движения.

Ранее риелтор Баркусов назвал причину падения спроса на семейную ипотеку.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобильный номер, мнение эксперта, флаг россии, штраф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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