Риелтор Баркусов назвал причину падения спроса на семейную ипотеку

По словам эксперта, правительство долго тянуло с решением перезапуска программы.

Гендиректор компании "Релайт-Недвижимость" Константин Баркусов назвал причину падения спроса на семейную ипотеку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, правительство долго тянуло с решением перезапуска программы семейной ипотеки. Он подчеркнул, что программа завершилась в июне, а власти только в начале июля приняли новое постановление. Баркусов отметил, что россияне не понимали, будет ли продление или нет, и поэтому решили брать недвижимость в начале лета. Он назвал июльский провал спроса "совершенно адекватным".

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Фото: Piter.tv