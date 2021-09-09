Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

По словам эксперта, в первую рабочую неделю августа не будет резких перепадов температуры

Метеоролог Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в первую рабочую неделю августа не будет резких перепадов температуры. Он подчеркнул, что утро в столице будет прохладным, а днем воздух прогреется до +25 градусов. Также Шувалов заявил, что 8 августа Москву накроют облака и дожди.

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Фото: Piter.tv