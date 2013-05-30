Петербургские ТЦ, два консульства и Таврический дворец "заминировали"

Эвакуировать здания не потребовалось, поскольку сообщения были получены в первом часу ночи.

В четверг, 7 октября, на электронную почту УФСБ по Москве с адреса технической площадки в Швейцарии поступили сообщения о заминировании некоторых объектах в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Лжеминер сообщил, что бомбы заложены в ТРЦ "Галерея", ТРК "Радуга", в Таврическом дворце и консульствах Армении и Грузии. В половину первого ночи, когда были доставлены сообщения, здания были пусты и закрыты, поэтому эвакуация не потребовалась. Прибывшие на место полицейские осмотрели объекты и прилегающую территорию и не нашли ничего подозрительного.

Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО.

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Фото: Piter.tv