Петербуржец отработает 200 часов за ролик о вакцине

Он заявил, якобы применение вакцины приводит к летальному исходу в течение 180-360 дней.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении местного, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По данным суда, обвиняемый в апреле разместил на YouTube видеоролик, в котором говорилось, что вакцина от COVID-19 была изобретена с целью сокращения населения. Якобы применение вакцины приводит к летальному исходу в течение 180-360 дней. Этот ролик позднее был опубликован и в соцсети "ВКонтакте".

Для создания ролика подсудимый привлёк товарищей, которые были не в курсе его планов. Обвиняемый признал вину. Молодого человека привлекли к 200 часам обязательных работ.

Ранее на Piter.TV: Обвиняемого в убийстве мужчины у гостиницы "Пулковская" отправили на лечение.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга