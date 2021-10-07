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Обвиняемого в убийстве мужчины у гостиницы "Пулковская" отправили на лечение

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Обвиняемый полностью признал вину.

Обвиняемого в смертельном ранении у гостиницы "Пулковская" освободили от уголовной ответственности. Мужчину направят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что 7 апреля около трех дня, петербуржец у гостиницы на площади Победы набросился с ножом на двоих человек. Один из пострадавших от полученных ран скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал вину. Он отправится на принудительное психиатрическое лечение в медорганизацию с интенсивным наблюдением.

Видео: Piter.TV

Теги: гостиница, площадь победы, поножовщина, пулковская
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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