В отелях Петербурга запустили цифровое заселение с 1 сентября

Гостиницы Северной столицы перешли на бронирование через мессенджер Max

С 1 сентября гостиницы Петербурга перешли на цифровое заселение. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале. Новые правила касаются всех отелей, в которых оборудовано более 50 номеров. Они должны обеспечивать возможность бронирования через мессенджер Max по запросу гостя.

Для регистрации туристу достаточно показать администратору QR-код, после чего система автоматически получит необходимые сведения. Пиотровский отметил, что Петербург входит в тройку лидеров среди регионов России по числу приёма "цифровых" путешественников. С начала осени все отели, подключённые к сервису, будут отображаться на агрегаторах бронирования.

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Фото: Piter.tv