Подробности: полицейские Петербурга разыскивают ищет мужчину, ранившего ножом двух человек

План "Перехват" сработал, предполагаемого убийцу задержали.

В среду, 7 апреля, неизвестный напал с ножом на отца и сына у отеля Рэдиссон "Пулковская". Погиб 41-летний мужчина, мужчина 63 лет находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщил канал 78.ru.

Полицейские объявили план "Перехват" в поисках черного "Фольксваген Гольф". Родственники погибшего видели преступника впервые. Подозреваемого в нападении и убийстве мужчину задержали. Как оказалось, жертвы (отец и сын) продавали и покупали валюту на парковке у отеля. Охрана и персонал их знали, поскольку петербуржцы занимались фарцовкой долгие годы.

Ранее мы писали, что неизвестный попытался ограбить отделение банка на проспекте Стачек.

Видео: Piter.TV