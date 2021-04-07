Неизвестный попытался ограбить отделение банка на проспекте Стачек

Преступник угрожал неизвестным предметом кассиру.

Около двух часов дня в среду, 7 апреля, отделение банка на проспекте Стачек попытался ограбить неизвестный, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина угрожал кассиру каким-то предметом, а затем решил убежать. Особых примет не указывается. Что послужило причиной поступка, неясно. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, денег преступнику не дали.

Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в марте пропали более двухсот жителей Ленобласти.

Видео: Piter.TV