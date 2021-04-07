Неизвестный попытался ограбить отделение банка на проспекте Стачек

Около двух часов дня в среду, 7 апреля, отделение банка на проспекте Стачек попытался ограбить неизвестный, сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина угрожал кассиру каким-то предметом, а затем решил убежать. Особых примет не указывается. Что послужило причиной поступка, неясно. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, денег преступнику не дали.
Обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в марте пропали более двухсот жителей Ленобласти.
Видео: Piter.TV
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