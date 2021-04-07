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Неизвестный попытался ограбить отделение банка на проспекте Стачек

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Преступник угрожал неизвестным предметом кассиру.

Около двух часов дня в среду, 7 апреля, отделение банка на проспекте Стачек попытался ограбить неизвестный, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Мужчина угрожал кассиру каким-то предметом, а затем решил убежать. Особых примет не указывается. Что послужило причиной поступка, неясно. Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, денег преступнику не дали. 

Обошлось без пострадавших. 

Ранее мы писали, что в марте пропали более двухсот жителей Ленобласти.

Видео: Piter.TV

Теги: банк, ограбление, ограбление банка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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