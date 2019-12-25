В марте пропали более двухсот жителей Ленобласти

10 человек найдены погибшими.

В марте текущего года поисковый отряд "ЛизаАлерт" получила 225 заявок на поиск человека, сообщили в пресс-службе отряда.

Волонтеры отметили, что март не принес неожиданностей: чисто заявок предсказуемо выросло, в том числе срочных (когда потерялся ребенок или пожилой человек). В первый день весны таких поисков насчитали 87. В тревожном чате 17 раз объявляли о сборе добровольцев для активного выезда.

Помимо этого увеличилось количество заявок на поиск несовершеннолетних.

161 человека нашли, 10 человек погибли, не найденными остаются 12 жителей области.

Ранее мы писали, что в Петербурге целую ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика.

Фото: Pixabay; пресс-служба "ЛизаАлерт"