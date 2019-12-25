В Петербурге целую ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика

В Петербурге целую ночь искали 11-летнего мальчика. Как стало известно Piter.TV, пятиклассник ушел из дома около 16.00 в пятницу и так и не появился дома к вечеру. В 22.45 в полицию обратилась мать мальчика.
Отмечается, что ранее мальчик неоднократно уходил, но не состоял на учете. Искать школьника начала полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", в сообществе которой разместили ориентировку на мальчика. Поиски благополучно завершились к 10.00 13 марта, мальчика нашли живым и невредимым, однако где ребенок находился целую ночь, не уточнили.
Ребенок найден благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции.
"Лиза Алерт"
Ранее мы рассказывали, что чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все