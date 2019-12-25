В Петербурге целую ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика

Поиски благополучно завершились к 10 утра.

В Петербурге целую ночь искали 11-летнего мальчика. Как стало известно Piter.TV, пятиклассник ушел из дома около 16.00 в пятницу и так и не появился дома к вечеру. В 22.45 в полицию обратилась мать мальчика.

Отмечается, что ранее мальчик неоднократно уходил, но не состоял на учете. Искать школьника начала полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", в сообществе которой разместили ориентировку на мальчика. Поиски благополучно завершились к 10.00 13 марта, мальчика нашли живым и невредимым, однако где ребенок находился целую ночь, не уточнили.

Ребенок найден благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. "Лиза Алерт"

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