Чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге

Медики оказали девушке первую помощь, в том числе зашили колено.

Вечером в пятницу, 12 марта, чемпионка по битбоксу и певица Ольга Пьянова, под псевдонимом Кекс, рассказала на своей странице в соцсети, что ее жестко избили в Петербурге.

Девушка обратилась к медикам и уже подала заявление в полицию. Как отмечает сама Кекс, мужчина, который избил, ее знакомый, "перечеркнувший все хорошее в один момент". Нападавший подал ответное заявление в правоохранительные органы. Певица уточнила, что он снял побои, которые нанес сам себе.

Меня повалили на пол и продолжали избивать ногами и кулаками, пока я лежала, в голову и куда только можно. Мне поставили всевозможные ушибы башки заявила пострадавшая.

В случае, если девушка почувствует себя хуже, нападавшему грозит административная ответственность.

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Фото: Instagram/ @olyakeks