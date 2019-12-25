Жестоко избитого мужчину забрали в больницу с Нарвской улицы

У пострадавшего диагностировали несколько переломов, а также гематомы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В воскресенье, 27 сентября, около четырех часов утра возле дома №8 на Нарвской улице нашли мужчину с множественными травмами. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести забрала скорая помощь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у мужчины несколько переломов, а также гематомы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавший рассказал, что его жестоко избили.

Вечером следующего дня у дома № 7 по Гатчинскому шоссе удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1988 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Ленобласти за смертельное избиение задержали школьника и его товарищей.

Фото: Piter.TV