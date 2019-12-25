В Ленобласти за смертельное избиение задержали школьника и его товарищей

Жертвой молодых людей стал 45-летний безработный мужчина.

Накануне в Ленобласти задержали 14-летнего школьника и его двух 19-летних товарищей за смертельное избиение мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел несколько дней назад во Всеволожском районе. Во вторник, 22 сентября, в полицию обратилась женщина 1981 года рождения и рассказала, что нашла труп 45-летнего безработного мужчины, проживающего во Всеволожске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет причины и детали происшествия.

Ранее мы писали, что в Петербурге трое избили подростка у футбольного поля.

Фото: Piter.TV