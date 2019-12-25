Хулиганы из Ленобласти избили подростка у футбольного поля в Невском районе

Потерпевшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В среду, 23 сентября, в полицию Невского района Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 14-летнего подростка, которого избили неизвестные. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 сентября около 18:30 у футбольного поля на проспекте Обуховской Обороны. Мальчика госпитализировали из квартиры дома №1 на Шлиссельбургском проспекте. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга в легкой степени, перелом костей лицевого скелета и носа.

На следующий день по подозрению в совершении преступления задержали трех жителей города Никольское Тосненского района Ленобласти 17 и 18 лет. Все трое не работают и не учатся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Одного из задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что инспектору ДПС в Петербурге предъявили обвинение за избиение мужчины тяпкой.

Фото: Piter.TV