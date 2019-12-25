Инспектору ДПС в Петербурге предъявили обвинение за избиение мужчины тяпкой

Информация о конфликте, который произошел 9 мая 2019 года, появилась только сейчас.

Стало известно о предъявленном обвинении в отношении полицейского в Петербурге после избиения мужчины тяпкой.

Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах 19 сентября. При этом информация о конфликте, который произошел 9 мая 2019 года, появилась только сейчас.

Отмечается, что тогда инспектор ДПС по Кировскому району Петербурга в поселке Дубровка Всеволожского района поссорился с незнакомцем. В ходе драки он не менее десятка раз ударил его тяпкой и несколько раз пнул ногой. Пострадавший мужчина тогда попал в больницу с множественными травмами на левой и правой руке, ссадинами на теле.

Инспектор был отпущен под подписку о невыезде, теперь по факту происшествия проводится служебная проверка.

Ранее мы сообщали о том, что "жемчужный прапорщик" Бойко задержан за нападение на полицейского.

Фото: Piter.tv