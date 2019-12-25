"Жемчужный прапорщик" Бойко задержан за нападение на полицейского

К моменту совершения преступления Вадим Бойко уже не служил в органах внутренних дел.

Вечером в субботу, 19 сентября, стало известно о преступлении, которое совершил бывший сотрудник правоохранительных органов Вадим Бойко, скандально известный во времена протестов 2010-х.

Как стало известно Piter.tv, накануне ныне неработающий Бойко стал участником драки на проспекте Косыгина. Его доставили в отделение полиции для составления административного протокола, но события стали развиваться неожиданным образом. В ходе опроса Бойко подрался с 26-летним помощником оперативного дежурного, который получил черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вадим Бойко приобрел скандальную известность после митинга у Гостиного двора 31 июля 2010 года. Тогда видеокамеры зафиксировали как прапорщик вышел из милицейского автобуса, назвал собравшихся "хорьками", и беспричинно ударил по лицу одного из горожан.

Его окрестили "жемчужным" прапорщиком за соответствующий браслет на запястье. Бойко обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к условному сроку. В мае 2013 года Бойко задержали после стрельбы в чебуречной. Прокуратура требовала реального "срока", но экс-милиционера за хулиганство снова осудили условно.

Фото: Piter.tv