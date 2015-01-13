В Ленобласти продавщица картошки украла у пенсионерки 160 тысяч рублей

Непрошенная гостья пришла домой к потерпевшей.

В четверг, 11 марта, в полицию обратилась пожилая жительница Волхова Волховского района Ленобласти и заявила о краже крупной суммы денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, незнакомка пришла к ней домой и предложила купить картофель. После ухода непрошенной гостьи женщина обнаружила пропажу 160 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com