Появилось видео избиения мужчины битой в парадной на Московском проспекте

Незнакомцы отобрали у потерпевшего iPhone 11, а затем списали с банковской карты более 125 тысяч рублей.

В среду, 10 марта, в полицию Петербурга обратился 30-летний мужчина с заявлением об избиении и краже смартфона iPhone 11. По словам потерпевшего, в парадной дома №7 на Московском проспекте на него напали двое неизвестных. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом нападения.

На кадрах видно, как незнакомцы набрасываются на потерпевшего и бьют его битой и ногами по спине. Мужчина пытается защищаться и зовет на подмогу соседа. В результате завязывается драка, во время которой злоумышленники крадут мобильный телефон iPhone 11.

Впоследствии с банковской карты, которая была привязана к номеру телефона, было списано более 125 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 155 547 рублей.

Стражи порядка просмотрели и изъяли запись с камер наблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее охранник парковки прострелил ногу водителю на Маршала Жукова.

Видео: Piter.TV