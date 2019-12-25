Охранник парковки прострелил ногу водителю на Маршала Жукова

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Вечером 10 марта в Кировском районе Петербурга произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Установлено, что в 17:50 у дома №78 на проспекте Маршала Жукова поссорились двое мужчин – 40-летний охранник частной парковки и 37-летний водитель. В ходе конфликта охранник схватил пневматический пистолет и выстрелил в ногу оппоненту.

Пострадавшему потребовала помощь медиков. Его в удовлетворительном состоянии увезли в больницу. После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Стрелка задержали по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге неизвестные избили битой мужчину и украли у него iPhone 11.

Фото: pixabay.com