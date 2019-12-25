В Петербурге неизвестные избили битой мужчину и украли у него iPhone 11

В среду, 10 марта, в полицию Петербурга обратился 30-летний безработный мужчина и заявил о нападении на него двух незнакомцев. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявителя, незнакомцы напали на него в парадной дома №7 на Московском проспекте в период с 03:55 до 04:10 6 марта. Злоумышленники избили мужчину предметом, похожим на биту, и открыто похитили iPhone 11. Впоследствии с банковской карты, которая была привязана к номеру телефона, было списано более 125 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила 155 547 рублей.
В указанной парадной есть камера видеонаблюдения. Стражи порядка просмотрели и изъяли запись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Ранее полицейские поймали воров, которые вытаскивали из карманов петербурженок смартфоны.
Фото: Piter.TV
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