В Петербурге неизвестные избили битой мужчину и украли у него iPhone 11

С банковской карты, которая была привязана к номеру телефона, было списано более 125 тысяч рублей.

В среду, 10 марта, в полицию Петербурга обратился 30-летний безработный мужчина и заявил о нападении на него двух незнакомцев. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, незнакомцы напали на него в парадной дома №7 на Московском проспекте в период с 03:55 до 04:10 6 марта. Злоумышленники избили мужчину предметом, похожим на биту, и открыто похитили iPhone 11. Впоследствии с банковской карты, которая была привязана к номеру телефона, было списано более 125 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила 155 547 рублей.

В указанной парадной есть камера видеонаблюдения. Стражи порядка просмотрели и изъяли запись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее полицейские поймали воров, которые вытаскивали из карманов петербурженок смартфоны.

Фото: Piter.TV