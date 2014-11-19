Полицейские поймали воров, которые вытаскивали из карманов петербурженок смартфоны

Хулиганами оказались молодой человек и подросток.

Полицейские задержали "карманников", которые украли у петербурженок телефоны.Об этом сообщили в пресс-службе МВД 7 марта.

На Большой Московской улице 5 марта силовики арестовали гражданина 1991 года рождения. По версии следствия, подозреваемый вытащил у своей ровесницы телефон стоимостью около 20 тысяч рублей. Преступление произошло 5 марта вечером. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража).

В этот же день в другой части города - на Невском проспекте задержали подростка 2002 года рождения, который 5 марта украл у 20-летней петербурженки мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Piter.tv сообщили, что силовики задержали неблагодарных гостей, которые напали на хозяина квартиры в Приморском районе.

Фото: Piter.tv