Силовики задержали неблагодарных гостей, которые напали на хозяина квартиры в Приморском районе

С злоумышленниками пострадавший познакомился в социальных сетях.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Приморского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 7 марта.

В результате розыска 5 марта у дома № 26 на Коломяжском проспекте полицейские арестовали обвиняемых в преступлении молодых людей 1998 и 1999 года рождения.

28 февраля в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина. Он уведомил сотрудников полиции о краже в одном из домов на Арцеуловской аллее. Потерпевший рассказал, что пригласил в гости двух неизвестных, с которыми познакомился в социальных сетях. Один из них ударил хозяина дома по лицу, а второй угрожал ему предметом похожим на нож. Затем злоумышленники украли у жителя квартиры мобильный телефон и 15 тысяч рублей. Хулиганы скрылись с места преступления.

Ранее в Piter.tv сообщили, что молодой петербуржец предстанет перед судом за разрисованные стены Эрмитажа.