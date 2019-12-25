Молодой петербуржец предстанет перед судом за разрисованные стены Эрмитажа

Вандал с приятелями нанес ущерб в 370 тысяч рублей.

Молодого петербуржца осудят по статье о вандализме. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в отношении 23-летнего мужчины уже утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, в конце августа прошлого года петербуржец вместе с двумя приятелями разрисовал фасад Эрмитажа. Хулиганы сделали это ранним утром, пока рядом не было очевидцев. Хулиганские надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки, обнаружили на боковых поверхностях фасада здания Эрмитажного театра, дома №32 по Дворцовой набережной.

Осквернив особо ценный объект национального наследия, вандалы нанесли ущерб на сумму свыше 370 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрят в судебном участке №199.

Ранее на видео попали тушившие Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.

Фото: Piter.TV