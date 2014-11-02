Воры обманули ребенка и украли 2,5 млн в Приморском районе

Злоумышленники убедили несовершеннолетнего сына хозяйки оставить ключи в детской коляске, после чего проникли в жильё. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей, по подозрению в краже задержан 22-летний мужчина.

Вечером 2 июля в Приморском районе Петербурга произошла резонансная кража. Злоумышленники обманули несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры: мальчик оставил ключи в детской коляске у дома, как его убедили сделать аферисты. После этого воры беспрепятственно проникли в жильё и похитили деньги из сейфа, ювелирные украшения, коллекционные монеты и документы. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Уже на следующий день, 3 июля, полиция задержала по подозрению в совершении преступления 22-летнего мужчину. Часть похищенного имущества была изъята. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV