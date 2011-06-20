Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенников с "колесом фортуны"

Жителей Петербурга предупредили о распространении новой мошеннической схемы, построенной на обещаниях легкого выигрыша. Аферисты рассылают ссылки на сайты с так называемым "колесом фортуны", где пользователям предлагают получить денежный приз в размере от 12 до 25 тысяч рублей.

После участия в розыгрыше человеку сообщают о выигрыше и предлагают пройти процедуру подтверждения выплаты. Для этого просят указать персональные данные, реквизиты банковской карты, CVV-код или ввести код из SMS. Получив такую информацию, злоумышленники получают доступ к счетам, оформляют платные подписки или пытаются завладеть аккаунтами.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что гарантированные выигрыши и требования передать конфиденциальные данные — один из главных признаков мошенничества.

Тем, кто уже перешел по подозрительной ссылке или ввел данные, советуют немедленно закрыть сайт, связаться с банком, заблокировать карту, сменить пароли и включить двухфакторную защиту. Если деньги уже были списаны, необходимо сохранить доказательства и обратиться в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах.

Фото: pxhere