Петербуржцев предупредили о мошенничестве с долгами за электроэнергию

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными уведомлениями о долгах за электроэнергию. Информацию опубликовало Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах с обычных телефонных номеров, выдавая их за уведомления расчетного центра. В тексте говорится о якобы имеющейся задолженности и штрафе, а также предлагается перейти по ссылке для проверки лицевого счета.
После перехода пользователь попадает на мошеннический сайт, где злоумышленники могут получить доступ к персональным данным или учетным записям. Затем потерпевшему звонят люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убеждают выполнять различные указания, включая перевод денежных средств.
Полицейские рекомендуют не открывать подобные ссылки, проверять информацию только через официальные сервисы поставщика электроэнергии или личный кабинет, а подозрительные сообщения сразу удалять.
Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.
Фото: Piter.TV
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