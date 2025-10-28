Петербуржцев предупредили о мошенничестве с долгами за электроэнергию

Жителей Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой схеме интернет мошенничества. Злоумышленники рассылают ложные уведомления о задолженности за электроэнергию.

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными уведомлениями о долгах за электроэнергию. Информацию опубликовало Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, злоумышленники отправляют сообщения в мессенджерах с обычных телефонных номеров, выдавая их за уведомления расчетного центра. В тексте говорится о якобы имеющейся задолженности и штрафе, а также предлагается перейти по ссылке для проверки лицевого счета.

После перехода пользователь попадает на мошеннический сайт, где злоумышленники могут получить доступ к персональным данным или учетным записям. Затем потерпевшему звонят люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убеждают выполнять различные указания, включая перевод денежных средств.

Полицейские рекомендуют не открывать подобные ссылки, проверять информацию только через официальные сервисы поставщика электроэнергии или личный кабинет, а подозрительные сообщения сразу удалять.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV