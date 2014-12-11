Севастополь остался без электроснабжения после атаки ВСУ на инфраструктуру

Михаил Развожаев раскрыл подробности о ночной атаке беспилотников по Крыму.

Атака Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру за пределами города Севастополя привела к отключению электроснабжения. В настоящее время на местных объектах введен специальный режим работы. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Российский чиновник объявил, что экстренные ведомства российского региона делают все возможное для того, чтобы восстановить на территории подачу электроснабжения для потребителей. Известно, что на данный момент по мере снятия ограничений системным оператором поэтапно были подключены сети. Власти предупредили граждан о необходимости включения мощных электроприборов не сразу, а постепенно увеличивая нагрузку на сеть. Это необходимо для того, чтобы система успела стабилизироваться. Чиновник добавил, что в целях ликвидации перегруза электросетей сегодня возможны временные ограничения электроснабжения. Однако они будут производиться точечно и по необходимости.

В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Развожаев: Севастополь 24 июня остался без электроснабжения в результате атаки врага.

Фото: Telegram / РаZVожаев