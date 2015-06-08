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Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки врага
Сегодня, 7:52
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Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки врага

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Глава города рассказал об ограничениях работы в детских садах.

Атака Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру на время оставила город Севастополь без электроснабжения. В настоящее время на местных объектах введен особый режим работы.Соответствующее заявление через собственный аккаунт в национальном мессенджере Макс сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Российский чиновник объявил, что специалисты оценивают причиненный ущерб и масштаб повреждений. Они делают все необходимое для того, чтобы вернуть освещение потребителям.

В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. .Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Михаил Развожаев, глава Севастополя

Михаил Развожаев призвал население экономить заряд мобильных устройств, а также не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие. 

Развожаев: в Севастополе 22 и 23 июня не будет продаваться топливо.

Фото: Telegram / РаZVожаев

Теги: беспилотники, всу, крым, михаил развожаев, севастополь, электричество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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