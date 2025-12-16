Развожаев: в Севастополе 22 и 23 июня не будет продаваться топливо

Губернатор пояснил, что такие ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности и стабильной работы местной инфраструктуры.

На территории Севастополя принято решение решение о введении временных ограничительных мер по продаже топлива. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в Telegram сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Таким образом местный чиновник пояснил, что постановление оперативного штаба связано с необходимостью оперативной корректировки логистических маршрутов на фоне последних событий, происходящих на полуострове. Уточняется, что 22 и 23 июня продажа топлива населению будет приостановлена. Заправка транспортных средств будет осуществляться исключительно для служебных машин экстренных и специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Изменения коснутся и графика движения. Общественный транспорт перейдет на режим работы с 05:30 утра до 21 часов вечера. Морское сообщение будет ограничено. В частности, паромное сообщение временно прекращается. Будет сохранено движение только пассажирских катеров. Также с 15 часов дня 22 июня в городе вводится особый порядок работы общественного транспорта во время действия сигналов воздушной тревоги. Эксперт пояснил, что крупные торговые объекты будут работать с 07: часов утра до 20 часов вечера. Небольшие магазины, аптеки и киоски смогут самостоятельно определять график работы. Предприятия общественного питания будут открыты с 08 часов утра до 20 часов вечера.

Местные власти временно отключат уличное освещение в Севастополе. Глава российского региона также предупредил граждан о возможном введении графиков временных ограничений электроснабжения из-за повышенной нагрузки на энергетическую систему. Чиновник призвал жителей сократить потребление электроэнергии. Все массовые мероприятия на открытом воздухе с 22 июня отменены до особого распоряжения правительства.

Губернатор Севастополя сообщил о новых проблемах с топливом.

Фото: Telegram / РаZVожаев