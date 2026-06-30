В Севастополе осудили шеф-повара, планировавшего отравить бойцов СВО

Украинские спецслужбы завербовали россиянку для сбора информации о местах расположения техники ВС РФ.

Суд вынес приговор в отношении жительницы Севастополя, сотрудничавшей со спецслужбами Украины. Женщина получила наказание в виде 16 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Перед судом предстала 45-летняя местная жительница, которая сама связалась с украинскими спецслужбами и стала выполнять задания кураторов. Шпионка занималась съемкой мест дислокации судов Черноморского флота. Полученную информацию она пересылала в Киев для нанесения воздушных ударов.

Кроме того, обвиняемая работала шеф-поваром в одном из заведений города. Женщина планировала отравить военнослужащих СВО и готовилась к этому.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Ленинский районный суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также шпионка заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который планировал устроить теракт в Запорожской области.

Видео: УФСБ по Крыму и Севастополю