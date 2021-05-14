Суд вынес приговор участникам схемы с фиктивными браками в Петербурге

Организаторы получили реальные сроки, а женщины, участвовавшие в схеме, были осуждены условно.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 10 фигурантам дела об организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Их признали виновными в создании схемы, основанной на заключении фиктивных браков.

Суд установил, что 3 организатора создали преступную группу в ноябре 2022 года. Для реализации схемы они арендовали офис, распределили обязанности и привлекли 7 женщин, которые соглашались оформлять фиктивные браки с иностранцами.

За денежное вознаграждение участники группы готовили документы для подачи в органы ЗАГС и миграционные службы. Кроме того, иностранцев и фиктивных супругов инструктировали перед собеседованиями и разрабатывали для них легенды о знакомстве. По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, схема действовала с ноября 2022 года по октябрь 2024 года. За это время фигуранты помогли как минимум 7 иностранным гражданам незаконно сохранить право на пребывание в России.

Часть обвиняемых полностью признала вину. Остальные согласились с обстоятельствами дела, однако не признали, что действовали в составе организованной группы. Троим организаторам суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 4,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Каждому также назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Одного из осужденных взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

Семеро женщин получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

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Фото: Piter.TV