Житель Тосно до смерти избил пожилую мать сковородой

На теле у погибшей были ссадины в области ребер и ушной раковины.

В ночь на 26 августа в полицию Петербурга поступила информация о трупе женщины в квартире дома на улице Горького в Тосно. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На теле погибшей обнаружили ссадины в области ребер и ушной раковины. Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний сын женщины.

По предварительной информации, молодой человек до смерти избил мать сковородой. Из квартиры изъяли орудие убийства, мобильный телефон и банковскую карту. По факту случившегося проводится проверка.

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