Петербуржец изнасиловал двух маленьких детей своей сожительницы

Жертвами педофила стали 7-летняя девочка и 5-летний мальчик.

В четверг, 26 августа, в полицию Петербурга обратилась 33-летняя местная жительница и заявила, что 43-летний сожитель надругался над ее малолетними детьми. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам женщины, мужчина изнасиловал ее 7-летнюю дочь и 5-летнего сына. Подозреваемого оперативно задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы.

Фото: Piter.TV