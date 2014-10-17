Во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы

Пьяный отчим избил годовалую девочку резиновым тапком. Ребенка госпитализировали с травмами в Детскую больницу №2. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Сообщение в экстренные службы поступило вечером 25-го августа. Заявитель рассказал о том, что в микрорайоне им. Свердлова Всеволожского района слышны детские крики.
Как оказалось, 24-летний мужчина избил маленького ребенка тапком, пока ее матери не было дома. Ребенок — дочь его сожительницы, которой скоро исполнится 21 год.
У девочки диагностировали тупую травму живота, ушиб головного мозга и другие травмы. Она находится в тяжелом состоянии.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Фото: Piter.TV
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