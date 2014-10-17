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Во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы
Сегодня, 9:35
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Во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы

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В Следственном комитете считают, что это покушение на убийство.

Пьяный отчим избил годовалую девочку резиновым тапком. Ребенка госпитализировали с травмами в Детскую больницу №2. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы поступило вечером 25-го августа. Заявитель рассказал о том, что в микрорайоне им. Свердлова Всеволожского района слышны детские крики. 

Как оказалось, 24-летний мужчина избил маленького ребенка тапком, пока ее матери не было дома. Ребенок — дочь его сожительницы, которой скоро исполнится 21 год. 

У девочки диагностировали тупую травму живота, ушиб головного мозга и другие травмы. Она находится в тяжелом состоянии. 

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. 

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, ребенок, резиновый тапок
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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