Во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы

В Следственном комитете считают, что это покушение на убийство.

Пьяный отчим избил годовалую девочку резиновым тапком. Ребенка госпитализировали с травмами в Детскую больницу №2. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы поступило вечером 25-го августа. Заявитель рассказал о том, что в микрорайоне им. Свердлова Всеволожского района слышны детские крики.

Как оказалось, 24-летний мужчина избил маленького ребенка тапком, пока ее матери не было дома. Ребенок — дочь его сожительницы, которой скоро исполнится 21 год.

У девочки диагностировали тупую травму живота, ушиб головного мозга и другие травмы. Она находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Фото: Piter.TV