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Экс-президент Воронин: У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС
Сегодня, 9:00
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Экс-президент Воронин: У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС

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Владимир Воронин считает, что властям республики не нужно ничего придумывать самим по вопросу евроинтеграции.

У Молдавии нет конкретного плана по вступлению в Евросоюз. Соответствующей информацией поделился бывший президент республики Владимир Воронин в эфире местного телеканала TVC 21. Речь идет о работе правительства, парламента и лидера страны. Политик призвал власти не выдумывать самим никакие проекты.

Не мы первые вступаем, ни в кандидаты в ЕС, ни в члены Евросоюза. Там уже 28 стран, можно взять за основу любой из их проектов. А не придумывать велосипед.

Владимир Воронин, экс-президент Молдавии

Напомним, что действующий президент  Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Европейский союз 3 марта. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели объявил журналистам в ходе брифинга 11 апреля в Люксембурге о том что передал Кишиневу опросники для начала процедуры по получению статуса страны-кандидата. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.

Молдавия обсуждает со странами ЕС возможные поставки летального оружия.

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Теги: владимир воронин, евроинтеграция, евросоюз, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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