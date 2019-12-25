Экс-президент Воронин: У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС

Владимир Воронин считает, что властям республики не нужно ничего придумывать самим по вопросу евроинтеграции.

У Молдавии нет конкретного плана по вступлению в Евросоюз. Соответствующей информацией поделился бывший президент республики Владимир Воронин в эфире местного телеканала TVC 21. Речь идет о работе правительства, парламента и лидера страны. Политик призвал власти не выдумывать самим никакие проекты.

Не мы первые вступаем, ни в кандидаты в ЕС, ни в члены Евросоюза. Там уже 28 стран, можно взять за основу любой из их проектов. А не придумывать велосипед. Владимир Воронин, экс-президент Молдавии

Напомним, что действующий президент Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Европейский союз 3 марта. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели объявил журналистам в ходе брифинга 11 апреля в Люксембурге о том что передал Кишиневу опросники для начала процедуры по получению статуса страны-кандидата. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.

Молдавия обсуждает со странами ЕС возможные поставки летального оружия.

Фото и видео: