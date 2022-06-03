Наталья Гаврилица рассказала о вопросе военной помощи от Брюсселя.

Молдавия обсуждает со странами ЕС возможные поставки летального оружия. Соответствующее заявление глава местного правительства сделала в эфире телеканала Teleradio Moldova. Наталья Гаврилица рассказала зрителям о проведении предварительных дискуссий по вопросу. Она пояснила, что Кишинев обратился к партнерам из Брюсселя о предоставлении военной помощи, включающей и нелетальное вооружение для укрепления защиты государственной границы, сил Службы гражданской защиты и при ЧС.

Естественно, также обсуждаем со странами ЕС помощь другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Пока мы решаем, что нам необходимо, понадобится ли нам летальное оружие или нет. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

В феврале глава британского МИД Лиз Трасс заявила газете The Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса.

Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova

